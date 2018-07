Acesta a explicat ca a semnat petitia in cursul lunii iulie, la 'Zilele orasului Gaesti', dar a spus ca regreta totusi faptul ca strangerea de semnaturi a fost asociata cu vizita in acel oras a liderului liberal Ludovic Orban.

''Da, am semnat. Trebuia sa nu semnez? Atunci cand mergem la vot, este sinonim cu: ati fost la vot? Da. Cum ati votat? Cam asa vreti dumneavoastra sa ma intrebati. Oricum imi pare rau ca am votat-o, pentru ca in momentul in care am vazut ce s-a intamplat si de ce s-a legat tot evenimentul de la Gaesti, pentru ca acolo s-a intamplat, mi-a parut rau pentru ca a fost legat de prezenta presedintelui PNL, Ludovic Orban. Mi-a parut rau pentru baietii astia care fac un lucru foarte bun si, dupa parerea mea, nu ar fi trebuit sa se lege de acest eveniment'', a precizat vicepresedintele PSD Fanut Costea, care este si presedinte al organizatiei PSD Gaesti.

''Mie mi-a parut rau ulterior, pentru ca ei nu trebuiau sa se lege de prezenta lui Ludovic Orban, care, din punctul meu de vedere, reprezinta acelasi fenomen (...). Ludovic Orban este tot un penal, adica faptul ca el a fost achitat intr-o instanta pe mine nu m-a convins, dupa tot ce scrie presa legat de masina pe care o conducea de la acel mare patron de societate comerciala de constructii rutiere si asa mai departe. Daca stiam si realizam ca ei se leaga de Ludovic Orban si Orban de ei, ca sa se promoveze, nu o faceam'', a spus Fanut Costea.

Acesta a adaugat ca nu a vorbit despre semnarea petitiei cu presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu. "Nu vad de ce ar trebui sa discut cu cineva hotararile mele si ce fac eu, indiferent ca sunt elemente legate de politica'', a subliniat Fanut Costea.

Intrebat daca il considera ''penal'' pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, Fanut Costea a replicat: ''atat timp cat are o condamnare definitiva si irevocabila si este pe latura penala, nu stiu cum as putea sa o numesc''.

Vicepresedintele PSD Dambovita Fanut Costea a mai spus ca, in opinia lui, Liviu Dragnea ar ajuta partidul daca ar renunta la functiile publice.

''Am spus si imi mentin declaratia, in sensul in care cred ca PSD are oameni foarte valorosi, cred ca putem sa punem in orice moment, daca prin Coalitie se hotaraste lucrul asta, prin votul in Parlament, putem sa numim in orice moment un alt presedinte al Camerei Deputatilor. Eu cred ca pentru partid, pentru noi toti si pentru partid in special, plecarea, inlocuirea, cum vreti sa ii spuneti, cred ca ar fi un lucru care ar ajuta foarte mult partidul. Dar este o parere personala'', a afirmat Fanut Costea.

Un alt vicepresedinte al PSD Dambovita, Constantin Ana, primar al localitatii Pucioasa, a anuntat luni ca a semnat initiativa ''Fara penali in functii publice''. Si acesta a spus ca a semnat la solicitarea unor tineri din USR si a precizat ca acesta este ''un gest de normalitate''.