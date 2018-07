Citu: Ce face PSD in cazul soferului din Suedia reprezinta inca o dovada ca foloseste institutiile statului impotriva adversarilor politici

Senatorul PNL Florin Citu sustine ca urmeaza sa propune comisiilor de specialitate ale Parlamentului sa ceara ministrului de Interne explicatii in cazul soferului cu autoturismul inmatriculat in Suedia cu numere personalizate. El este de parere ca s-a comus un abuz in acest caz, ca "Dragnea si PSD folosesc institutiile statului, in special cele de forta, impotriva adversarilor politici"