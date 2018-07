Cativa tineri membri USR au luat legatura cu primarul. "Am fost contactat de acesti tineri pentru o discutie legata de initiativa pe care ei o sustin. M-au intrebat daca le raspund solicitarii de a semna initiativa de modificare a Constitutiei 'Fara penali in functii publice'. Am acceptat pe loc! De aici si tinuta pentru care imi cer scuze! Dar discutia a fost mult mai complexa. Mi-ar placea ca stimabilii domni (plus o domnisoara) sa relateze intreaga discutie, pentru ca din punctul meu de vedere a fost vorba de mult mai mult decat despre o semnatura", a spus primarul Constantin Ana, citat de adevarul.ro.

Chestionat ce anume l-a determinat sa semneze initiativa, raspunsul edilului a fost: "Este o actiune fireasca de a sprijni orice actiune cetateanasca. Traim intr-o lume prea dezbinata si a fost un gest de bun-simt din parte mea, cred. Suntem oameni normali si noi, cei din PSD, si vrem sa fim tratati ca atare. Odata ce am facut acest gest vreau sa fiu urmat si de alti colegi de-ai mei de partid. Ce nu s-a spus e ca discutia cu acei tineri a fost mult mai ampla si i-am intrebat daca stiu cu ce se ocupa paramentarii lor de Dambovita, pentru ca sunt total absenti si nu e normal sa nu te uiti in propria ograda cand ii critici pe toti. Toti membrii care au venit la mine erau USR. E un gest de normalitate si ii indemn pe toti sa realizeze ca nu exista oameni buni si oameni rai, ca PSD-itsii nu sunt altfel de oameni".