Intrebat de jurnalisti ce sfaturi are pentru cei care doresc sa candideze la functia de sef al DNA, Toader a raspuns: "Sa se inscrie cat mai multi, sa se inscrie, evident, procurori care indeplinesc conditiile legale si sa isi faca program managerial, din care sa rezulte starea de fapt actuala a DNA-ului, din care sa rezulte masurile de imbunatatire a activitatii, din care sa rezulte si un grafic privind realizarea masurilor de imbunatatire a activitatii, pentru ca un program managerial obligatoriu trebuie sa cuprinda radiografia autoritatii DNA, obligatoriu trebuie sa cuprinda masurile si graficul de realizare a respectivelor masuri. Nu poti face o chestiune descriptiva, ce este DNA si cat de bine a functionat el pana in prezent".

Vineri, Ministerul Justitiei a anuntat ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, urmand ca procedura de selectie sa fie reluata.

"In cadrul procesului de selectie s-a apreciat ca niciunul dintre candidati nu indeplineste cerintele necesare desemnarii pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, niciun candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe o analiza a situatiei actuale, care sa permita, ulterior, un proces obiectiv si transparent de evaluare a performantelor manageriale", explica Ministerul Justitiei, intr-un comunicat, potrivit Agerpres.

In context, MJ preciza ca nu se va face o propunere de numire in functia de procuror-sef al DNA dintre candidatii participanti, iar procedura se va relua.

Functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.