"Am vazut zilele trecute (...) cum oficiali din statul vecin, din Ungaria, incepand cu prim-ministrul Viktor Orban, (...) ne dau lectii despre cum trebuie sa ne tratam cetatenii romani (...). Viktor Orban a venit in Romania cu o abordare primitiva, jignitoare, de-a dreptul dispretuitoare la adresa cetatenilor romani si a Romaniei (...). S-au depasit limitele relatiilor diplomatice, atunci cand vicepremierul Zsolt Semjen spune ca n-ar mai dori ca Romania, respectiv Ministerul de Externe sa invite ambasadorul Ungariei de Ziua Nationala a Romaniei (...). Sa vii ca oficial al statului maghiar in Romania sa transmiti asemenea mesaje cu o incarcatura politica atat de puternica este de nepermis, motiv pentru care ii cerem atat presedintelui Klaus Iohannis, cat si premierului Dancila sa reactioneze imediat", a declarat Tomac, duminica, intr-o conferinta de presa.

In opinia sa, "tine de demnitatea statului roman ca oficialitatile romane sa nu permita asemenea jigniri transmise Romaniei", scrie Agerpres.

"Dupa 1990, Romania a reusit sa integreze comunitatea maghiara perfect (...). Din punct de vedere politic, cred ca minoritatea de etnie maghiara este perfect integrata in structurile politice ale statului roman, se simte reprezentata, are acces la ceea ce este esential pentru o minoritate, si anume la educatie in limba materna si la resurse pe care statul roman le acorda pentru a-si pastra specificul si identitatea. Tocmai de aceea credem ca asemenea declaratii rostite aici, pe teritoriul Romaniei, intr-un an extrem de important, reprezinta o insulta la adresa statului roman", a mai afirmat Tomac.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, ca, pentru maghiari, Centenarul Marii Uniri nu reprezinta "un moment festiv".

Tomac a solicitat demisia ministrului Culturii si a ministrului Agriculturii

, a declarat Eugen Tomac intr-o conferinta de presa.

El a precizat ca a solicitat Guvernului, respectiv Ministerului Culturii, inca din 27 martie, sa prezinte un calendar al activitatilor pe care Executivul le va desfasura cu prilejul Centenarului.

"Nici la aceasta ora nu am primit un raspuns oficial, ministrul Culturii incalcand grav legea, pentru ca, in 30 de zile, este obligat sa-mi raspunda (...) Partidul Miscarea Populara ii cere demisia ministrului Culturii, domnul Ivascu. Trebuie sa se trezeasca din aceasta betie a puterii si sa inteleaga ca o singura data Romania implineste 100 de ani, iar acest Guvern avea obligatia sa cinsteasca asa cum se cuvinte, printr-un calendar de evenimente, acest moment festiv si aniversar. Nu au facut-o, neglijeaza complet acest moment unic, motiv pentru care credem ca este nevoie ca actualul ministru sa isi prezinte demisia", a spus Tomac.

Totodata, Tomac a precizat ca abordarea ministrului Agriculturii, care a comparat criza din agricultura "cu crimele de la Auschwitz", nu poate fi tolerata.

"Mai exista o problema grava in Guvern, pe care si presedintele PSD, Liviu Dragnea, si actual premier incearca sa o acopere. Criza din agricultura mai este dublata de o alta criza care se afla in capul domnului ministru Daea. Deci, faptul ca nici la ora actuala ministrul Agriculturii nu intelege ca exista lucruri pe care nu le poti argumenta in niciun fel si ca singura solutie dupa gafa inacceptabila comisa atunci cand s-a referit la criza prin care trece agricultura comparand-o cu crimele de la Auschwitz, aceasta abordare nu mai poate fi tolerata de niciun fel, iar ministrul Agriculturii trebuie de urgenta sa isi dea demisia", a mai afirmat Tomac.