"Astazi, se implinesc 170 de ani de la momentul in care, la Ramnicu-Valcea, se intona poemul “Un rasunet” al lui Andrei Muresanu, devenit “Desteapta-te, romane!”, parte importanta a identitatii noastre ca popor.

Imnul National al Romaniei a insuflat curaj in lupta inaintasilor nostri in toate momentele dificile ale istoriei. Versurile imnului national ne reprezinta pe toti si vorbesc despre forta de neclintit a poporului roman de a-si pastra unitatea in fata diferitelor provocari, despre iubirea de tara si despre bucuria victoriilor.



“Desteapta-te, romane!” este despre darzenia acestui popor in apararea valorilor, traditiilor si credintei, despre mostenirea pe care o lasam generatiilor viitoare.

Mai mult ca oricand, in anul in care sarbatorim Centenarul Marii Uniri, este datoria noastra sa demonstram unitate si sa transmitem copiilor nostri dragostea de tara insuflata de versurile imnului national.

La multi ani, romani! La multi ani, Romania!", a scris Dragnea pe Facebook.