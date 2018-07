"Romania are o traditie diplomatica solida. Personalitati precum Titulescu au modelat relatiile internationale in epoca lor, Marea Unire are in spate si munca unor diplomati remarcabili. Am avut, de-a lungul istoriei, si esecuri in materie de politica externa, dar niciodata nu am fost ridicoli. Niciodata nu ne-am stanjenit partenerii de dialog. Astazi, din cauza uluitoarei alegeri de a o sustine pe Viorica Dancila in fruntea Guvernului, am ajuns de rasul cancelariilor din intreaga lume. Actualul premier a demonstrat constant ca nu intelege informatii de baza din dosarele pregatite de experti si nu intelege, la propriu, nici macar pe ce lume se afla. Nu intelege in ce oras a ajuns, cum se numesc interlocutorii sai, ce nationalitate au, cum trebuie sa raspunda la formulele lor de politete. Cum am putea astfel pretinde de la doamna Dancila sa aiba capacitatea de a procesa si de a transmite idei mai complexe in numele Romaniei??!", spune Ovidiu Raetchi.



El apreciaza ca orice parlamentar responsabil ar trebui sa ceara oficial blocarea acestor deplasari care fac rau Romaniei si se intreaba daca presedintele PSD "chiar nu intelege efectul catastrofal pe care gafele doamnei Dancila le au asupra diplomatilor nostri".



"Aici nu mai vorbim despre abordari sau interese de partid, vorbim despre o rusine obiectiva si incontestabila cu care suntem confruntati din cauza incapatanarii PSD de a face dintr-un om total nepregatit seful Executivului. Si mai grav, de a accepta ca o persoana fara un bagaj minim de cultura sa reprezinte Romania la cel mai inalt nivel. Liviu Dragnea chiar nu intelege efectul catastrofal pe care gafele doamnei Dancila le au asupra diplomatilor nostri? Isi poate imagina cum e sa muncesti un an de zile pentru a pregati in detaliu un turneu oficial - iar demnitarul tau sa distruga totul in secunda in care deschide gura si habar nu are unde se afla? Turneul lui Dancila in Balcanii de Vest a fost cea mai mare rusine din istoria diplomatiei romane. Orice parlamentar responsabil trebuie sa ceara oficial blocarea acestor deplasari care fac rau Romaniei", a mai spus Raetchi.