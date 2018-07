"Fiecare simbol ce defineste Romania ca stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil, poarta in el istoria si zbuciumul acestui popor.

In TRECUT, sub forma unul cantec foarte indragit de romani, actualul nostru imn a fost martorul unor momente esentiale ale evolutiei acestei natiuni si a dat speranta multor generatii, incercate de provocarile istoriei.

In PREZENT, imnul are darul de a amplifica, in sufletele fiecaruia dintre noi, mandria de a fi roman.

In VIITOR, imnul va reprezenta garantia pe care o vor avea copiii nostri pentru pastrarea identitatii nationale si a valorilor traditionale care creioneaza portretul acestui popor.

Sa ne amintim, mai ales acum, in anul Centenarului Marii Uniri, ca simbolurile acestei tari, cele cu care fiecare dintre noi se identifica, indeamna la unitate si solidaritate.

”Desteapta-te, romane!” a trecut proba timpului prin puterea mesajului si prin capacitatea de a mobiliza oamenii in jurul unui crez comun, patriotic.

Indiferent daca traim in tara sau in strainatate, indiferent de opiniile efemere pe care le impartasim la un moment dat, imnul national ne reprezinta pe toti! Traind in spiritul versurilor sale, suntem o forta nationala de necontestat care, in succesiunea fireasca a lucrurilor, lasa mostenire generatiilor de maine un legamant sacru.



Asemenea fiecaruia, imi doresc un viitor mai bun pentru copiii nostri, un parcurs european pentru romani si stabilitate pentru Romania. Angajatilor Ministerului Afacerilor Interne le transmit, si cu aceasta ocazie, intregul meu respect pentru cariera aleasa, in slujba oamenilor si a acestei tari.

La multi ani, dragi romani! Fie ca imnul nostru national sa dainuie peste timp si sa ne tina uniti 'in cuget si simtiri'!", a scris Carmen Dan pe Facebook.