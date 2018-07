"Va rog, plecati de la Palatul Victoria Doamna Dancila!



Ce nu pricepe Liviu Dragnea, Doamna Premier Vasilica Viorica Dancila si la momentul desemnarii n-a priceput nici Presedintele Iohannis este faptul ca un premier, pe timpul mandatului sau, este si un simbol intern si extern al poporului, al statului, al tarii, al guvernului in fruntea caruia se afla.

Biata Viorica Vasilica, fara a intelege nici ridicolul propriei situatii, dar nici valul de penibil cu care acopera tara in relatiile externe, persevereaza in a ramane infipta in scaunul de la Palatul Victoria .

Saraca femeie este pusa de Dragnea sa faca lucruri pentru care nici nu este pregatita si care, chiar daca ii sunt scrise sau soptite de consilieri, nu le poate citi corect si nici tine minte.

Daca femeia asta ar avea un minim patriotism ar intelege ca nici unui cetatean nu-i este permis ca de la inaltimea functiei de prim-ministru sa impinga tara catre penibil, continuand sa-si exercite functia cu o induiosetoare inconstienta.

Va rog, plecati de la Palatul Victoria Doamna Dancila!", a scris Traian Basescu pe Facebook.