"Pentru romani Centenarul Marii Uniri este un moment festiv / un an de mandrie si bucurie / iar Premierul Viktor Orban ar fi trebuit sa taca ( daca nu putea sa se exprime respectuos si politicos) - dar si un moment in care trebuie sa vedem diferenta uriasa intre liderii politici narionali pe care poporul roman ii avea in 1918 si gasca de hoti analfabeti care ne conduce in 2018!

Daca Romania ar avea azi conducatori care sa inspire respect cu siguranta ca Viktor Orban nu si-ar permite sa ne jigneasca la noi acasa - stie insa ca omologii sai de la Bucuresti il vad azi ca pe un model si ca sunt dispusi sa vanda pentru bani si interes personal tot ceea ce s-a obtinut intr-o suta de ani!'', a scris Victor Ponta pe Facebook.