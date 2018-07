Redam postarea fostului ministru al Justitiei:



"Daca Toader are un plan de a sabota acest concurs prin descurajarea procurorilor cu experienta si rezultate din DNA, acestia sa se inscrie la concurs. Dejucarea planului sau este singura solutie, nu numai pentru DNA, ci si pentru tara.

Cu cat sunt mai multi procurori independenti si profesionisti inscrisi la concurs, cu atat ii va fi mai greu lui Tudorel Toader sa aleaga o marioneta. Iar daca va alege o marioneta care va raspunde la telefonul lui Toader sau al vreunui partid, Romania risca marginalizarea si irelevanta in Uniunea Europeana, cladita pe principiile statului de drept si independentei justitiei.

Ministrul Toader a incalcat principiile democratice ale transparentei decizionale si independentei procurorilor. Principiul transparentei decizionale este prevazut explicit pentru propunerile ministrului Justitiei de numire si revocare a unui procuror-sef si este un principiu democratic care se aplica inclusiv la nivelul deciziei politice. Oricum, atunci cand legea nu prevede explicit un principiu democratic si/sau juridic, acesta se aplica, asa cum procedeaza CEDO, Curtea Europeana de Justitie, Comisia de la Venetia, Comisia Europeana ori Parlamentul European etc.

Toader a afirmat numai ca niciunul din cei 4 candidati la sefia DNA, toti cu functii de conducere, din care 3 procurori chiar din DNA, nu este selectat. La o asemenea respingere in bloc, Toader trebuia sa motiveze de ce niciunul nu indeplineste criteriile de management, experienta in investigarea coruptiei, integritate, eficienta, independenta si rezistenta la presiuni politice sau de orice natura. Or, cel putin cei 3 candidati din DNA au experienta din interior, stiu cum functioneaza institutia si, cu siguranta, pot identifica unde sunt probleme si unde trebuie imbunatatita activitatea DNA.

Calitatile unui procuror-sef DNA pot fi evaluate de comisia condusa de ministru, dar numai atunci cand in comisie exista persoane care vor ca scopul DNA, de identificare si anchetare a marii coruptii, sa fie atins, precum si un psiholog independent care sa evalueze profesionist integritatea, independenta, curajul, rezistenta la presiuni. Asa cum am procedat si eu cand am facut interviurile pentru conducerea proaspetei infiintate DNA.

Dar cu un ministru care a aratat ca serveste coalitia toxica de guvernare care modifica codurile penale pentru a opri anchetele pentru coruptie si pentru alte fapte grave, insotit numai de doi secretari de stat apropiati PSD, potrivit presei, si care pot pune intrebari numai prin intermediul ministrului, cum sa faci o selectie obiectiva si de buna credinta pentru a asigura continuarea luptei anticoruptie? Toader a mimat transparenta decizionala, nespunand, de fapt, nimic in comunicatul de presa prin care a anuntat respingerea in bloc a candidatilor, inclusiv a celor trei procurori cu functii de conducere in DNA.

Toader sugerase, de altfel, anterior interviurilor, ca se va concentra in aceasta selectie pe cum interpreteaza candidatii articolul din Constitutie care prevede punerea activitatii procurorilor sub autoritatea ministrului Justitiei. Adica, tocmai articolul interpretat de CCR astfel incat sa duca la revocarea Laurei Codruta Kovesi, deschizand calea subordonarii politice a procurorilor, asa cum au acuzat multi magistrati si Comisia de la Venetia, care a criticat argumentele CCR, inclusiv prin incalcarea principiului european al independentei procurorilor.

Legea prevede criteriile principale de numire si revocare, la fel si principiul independentei procurorilor. Dar pe Toader nu il intereseaza asta, Toader vrea inapoi, in perioada Nastase-Stanoiu, cand populatia se plangea ca "avem coruptie, dar nu corupti". Romanii nu vor asta si au iesit in strada pentru independenta DNA, care a dus in ultimii 10 ani la politicieni condamnati.

Glasul strazii este "vrem justitie, nu coruptie". Acesta este si glasul Europei. Tocmai de aceea, ii incurajez pe cei 3 procurori din DNA si pe altii care cred in anticoruptie si au dovedit constant profesionalism, corectitudine, independenta in anchetarea coruptiei si a infractiunilor asimilate coruptiei sa nu renunte si sa se inscrie la concurs.

Planul lui Toader trebuie dejucat. Unde nu este justitie independenta, nimic nu este!", a aratat Monica Macovei pe Facebook.