"In Anul Centenar, Viktor Orban sarbatoreste nestingherit, la Baile Tusnad, cele mai mari concesii facute de Romania Ungariei in ultima suta de ani.

Faptul ca statul roman nu este reprezentat la nivel inalt la lucrarile Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, pentru a pune limite discursului radical antiromanesc, confima inca o data modul nostru de a face politica externa: cu mainile la spate.

Profitand ca patriotismul a pierdut orice scaun de la Palatul Victoria, prim-ministrul Ungariei a reusit, fara dificultati, sa puna autoritatile romane la treaba in slujba intereselor maghiare.



Doar in ultimele luni, Liviu Dragnea a oferit pe tava Budapestei, in schimbul sustinerii de catre UDMR a actualei majoritati parlamentare, avantaje la care statul maghiar nici nu visa. Vorbim de avantaje economice, cum ar fi antamarea de catre Romania a vanzarii gazelor din Marea Neagra catre operatorul de transport gaze al statului maghiar, dar si de avantaje culturale simbolice, cum ar fi infiintarea prin lege a unei unitati de invatamant in limba maghiara impotriva deciziilor autoritatilor locale sau ridicarea limbii maghiare, prin lege, la rang de limba oficiala in Romania.



PMP a contestat la Curtea Constitutionala infiintarea prin lege a Liceului romano-catolic de la Tirgu Mures, precum si Codul administrativ care impune obligativitatea folosirii limbii maghiare in administratie. In primul caz, legea a fost declarata neconstitutionala, in cel de-al doilea caz CCR urmeaza sa se pronunte pe sesizarea de neconstitutionalitate formulata de PMP.

In acest context, consider ca este revoltator faptul ca presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea, il lasa pe Viktor Orban sa se comporte la Tusnad ca si cum ar fi, pentru cateva zile, prim-ministrul Romaniei", a scris Tomac pe Facebook.