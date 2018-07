"Acum 100 de ani Romania a intrat in epoca modernitatii. Intelegem ca, din punctul lor de vedere, acesta este un moment festiv, dar sa inteleaga si ei ca pentru noi nu e un moment festiv si rugam sa privim faptul ca Romania moderna, de 100 de ani, nu stie ce sa faca cu acel fapt ca aici traiesc peste un milion de unguri. Stiu ca in Bucuresti se spune ca secuimea nu exista, eu sunt de acord cu lozinca UDMR care spune ca a existat si atunci cand Romania moderna nu a existat inca. Si, cum privesc in jur, secuimea va exista si atunci cand toata Europa se va fi aplecat in fata islamului. Oferta noastra, deci e catre toti vecinii nostri, deci si catre prietenii nostri romani, in loc sa negam realitatea, ceea ce nu e rational, mai bine sa consideram aceasta realitate ca o resursa. Privim Transilvania ca o resursa, vrem o secuime puternica, o maghiarime mai puternica (...) fiindca asta va insemna si pentru Romania o resursa. Asta e calea pe care trebuie sa pasim, sa vrem numai", a afirmat Orban, potrivit traducerii oficiale.

El a mai spus, printre altele, ca Ungaria si-a propus ca pana in 2030 sa devina una dintre cele "cinci cele mai bune tari din Uniunea Europeana, unde merita sa traiesti si sa muncesti", sa fie una dintre cele mai competitive cinci tari din UE, sa aiba resurse energetice noi, o armata puternica si sa inceapa "ridicarea Europei Centrale", alaturi de tarile vecine.



"Avem resurse, avem curaj si am aratat vecinilor nostri ca aceia care colaboreaza cu ungurii fac bine. (...) Avem o oferta pentru vecinii nostri: sa legam intre noi tarile noastre, orasele mari cu cai ferate rapide, cu autostrazi, e rusine sa nu existe asemenea legaturi in Debrecen si Oradea, intre Kosice si Miskolc, Osijek si Pecs si Cluj si Budapesta. Propunem ca si retelele energetice sa fie legate intre ele, e o rusine ca inca nu e o realitate, sa armonizam dezvoltarea armatelor noastre si sa dezvoltam impreuna economia, investitiile in Bazinul Carpatic", a sustinut Viktor Orban.

Premierul ungar a adaugat ca oferta este de a construi impreuna Bazinul Carpatic, dar aceasta este valabila doar pe baza respectului reciproc, ceea ce inseamna "un dialog sincer", iar "Centenarul este un prilej minunat pentru asta", scrie Agerpres.

Cea de-a 29-a editie a Universitatii de Vara "Tusvanyos" s-a incheiat sambata la Baile Tusnad, evenimentul fiind organizat de Fundatia Pro Minoritate din Ungaria si Consiliul Tineretului Maghiar din Romania.