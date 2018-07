"In continuare monitorizez stadiul indeplinirii programului de guvernare. Astazi suntem aproximativ la 80% din programul pe care trebuia sa il indeplinim pana la sfarsitul anului 2018. Daca in aceasta perioada de toamna, septembrie - octombrie, chiar si august, lucrurile merg asa cum noi ne-am propus, in sensul in care urgentam punerea in aplicare a masurilor, putem spune ca la sfarsitul anului ne apropiem de un nivel mai mult decat satisfacator, adica sa depasim 90%", a spus Valcov la Romania TV.

Chestionat ce urmeaza sa faca daca va constata ca sunt oameni din echipa de guvernare care nu si-au facut treaba, el a mentionat ca ii va informa pe prim-ministru si pe liderul PSD.

"Niciodata nu vorbesc de lipsa de performanta. Intotdeauna spun: este in intarziere legea cutare (...), ordonanta cutare (...), masura cutare. Despre asta discut", a completat el, citat de digi24.ro.