"D’aia, ramane cum am discutat: afara din guvern, dar nu numai tu!

D’aia spune, citez: “in sufletul meu este foarte multa durere”, referindu-se la epidemia de pesta porcina africana ce s-a instalat in Romania, decimand populatia porcina a tarii si impingand industria alimentara la importuri masive de carne de porc pentru a putea asigura hrana polulatiei.

Ma intreb, cat de ticalos poate fi acest specimen de clown ajuns ministru, care se face a-i caina pe crescatorii de porci, cand de fapt el stie ca Guvernul Romaniei , din care din pacate si specimenul face parte, a fost avertizat inca din februarie 2017, printr-un raport scris al expertilor Comisiei Europene, ca nu se respecta normele sanitar-veterinare pentru a preveni pesta porcina africana.

Expertii Comisiei Europene cereau masuri urgente pentru a preveni epidemia si pagubele uriase pentru zootehnie si industria alimentara.

Nici Grindeanu, nici Tudose, nici Dancila, nici ANSVSA (aflata in subordinea direct a premierului) si nici D’aia n-au facut nimic.

Aici avem definitia perfecta a abuzului in serviciu dar, din pacate, nimeni nu intreaba nimic pe nimeni.

Ma intreb daca inactivitatea criminala a institutiilor statului (premieri, presedinte ANSVSA, ministrul agriculturii), dupa ce au primit in februarie 2017 raportul avertisment al expertilor Comisiei Europene, raport care cerea masuri obligatorii de preventie, este doar incompetenta sau este o mare ticalosie intr-un moment in care cresterea populatiei porcine in Romania incepuse sa-si revina.

PS – avand in vedere existenta reportului avertisment al Comisiei Europene datat februarie 2017, Romania nu va putea beneficia de sprijin de la Uniunea Europeana, in schimb, va importa masiv carne de porc pentru a asigura hrana populatiei", a scris Traian Basescu pe Facebook.