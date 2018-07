Curtea Suprema a precizat vineri ca autoritatile sarbe i-au aprobat in iunie cererea de azil a lui Sebastian Ghita. Conform comunicatului instantei, lui Sebastian Ghita i-a fost acordat azil "de teama persecutiei in tara de origine din cauza opiniilor politice".



Sebastian Ghita a fost arestat anul trecut in Serbia, la mai multe luni dupa ce parasise ilegal Romania, unde a fost inculpat pentru coruptie, santaj si spalare de bani, reaminteste AP.

Curtea Suprema de la Belgrad a mai precizat ca o instanta de apel va analiza de asemenea acest caz.

Potrivit agentiei sarbe de presa Tanjug, dosarele cazului au fost trimise deja la Curtea de Apel din Belgrad, care va mentine, va respinge sau va anula hotararea, scrie Agerpres.

Hotararea definitiva va fi trimisa Ministerului Justitiei, care va informa despre aceasta tara care solicita extradarea, a declarat pentru Tanjug Bojana Stankovic, purtatoare de cuvant a Curtii Supreme de la Belgrad.