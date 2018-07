Potrivit MJ, noua procedura se va desfasura in perioada 6 august - 6 septembrie.

"Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 6 august - 6 septembrie, la sediul sau din Bucuresti, strada Apolodor, numarul 17, sectorul 5, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie", potrivit anuntului publicat pe pagina de internet a ministerului.

Potrivit calendarului, candidatii pot depune cereri de inscriere pentru functia de conducere vacanta pana la data de 24 august inclusiv.

Cererile de participare la selectie vor fi insotite de dovada indeplinirii conditiilor de vechime, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, un curriculum vitae, minim 10 lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 5 ani, ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie si orice alte inscrisuri relevante.

Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si pe site-ul institutiei la data de 29 august, urmand ca in perioada 3 - 5 septembrie candidatii selectati sa sustina interviurile cu ministrul Justitiei.

Rezultatele selectiei vor fi anuntate public pe data de 6 septembrie.

"Propunerea/ propunerile ministrului Justitiei va fi/ vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea presedintelui Romaniei in vederea numirii in functia de conducere. Calendarul aprobat va putea suferi modificari in functie de numarul procurorilor inscrisi", se mentioneaza in anunt.

Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror sef al DNA, urmand ca procedura de selectie sa fie reluata, informeaza Agerpres.

"In cadrul procesului de selectie s-a apreciat ca niciunul dintre candidati nu indeplineste cerintele necesare desemnarii pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, niciun candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe o analiza a situatiei actuale care sa permita, ulterior, un proces obiectiv si transparent de evaluare a performantelor manageriale", a explicat Ministerul Justitiei.

Potrivit sursei citate, in urma desfasurarii procedurii de selectie, nu se va face o propunere de numire in functia de procuror sef al DNA dintre candidatii participanti, iar procedura se va relua.