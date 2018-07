"Eu cred ca a luat o decizie profesionista. De fapt, la inceperea inscrierii la concurs a acestor candidati, am afirmat ca ministrul Justitiei refuza sa dea un diagnostic si, daca din acesti candidati este unul care ar banui ca ar putea sa treaca de criteriile comisiei sau nu, toata lumea a asteptat. In conditiile de fata suntem doar curiosi sa vedem cine sunt cei care vor fi in urmatorul lot de candidati care isi depun dosarele in aceata comisie. Trei dintre ei, din punct de vedere al articolelor de presa si a ceea ce s-a scris despre ei - vorbesc despre cei trei veniti din sanul DNA - colegii dumneavoastra din presa au publicat despre aceste persoane lucuri absolut cutremuratoare", a spus el pentru News.ro, potrivit stirileprotv.ro.

De asemenea, a tinut sa mentioneze ca toata lumea ar trebui sa fie "cu ochii atintiti" la Tudorel Toader si la comisia pe care a format-o in vederea evaluarii candidaturilor pentru functia de procuror-sef al DNA.