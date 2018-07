"Ma asteptam ca ministrul Justitiei sa nu aleaga pe niciunul dintre cei patru care s-au prezentat la concurs, pentru ca am vazut declaratia in care spunea ca e posibil sa aleaga pe unul dintre ei sau sa nu aleaga. Sigur ca era o declaratie nevinovata, dar punand-o in context si vazand si solutia, se stia de la inceput ca niciunul dintre ei nu va fi selectat si propus pentru a fi procuror general acolo. Probabil ca in gandirea celor care au examinat aceste dosare si i-au ascultat pe acesti domni si doamne candidati era o teama ca provin din institutia aceea, unii chiar cu functii de conducere acolo si vazand cat de greu a fost si cate lupte s-au dat ca sa o revoce pe fosta sefa a institutiei, s-au gandit ca punand pe unul de acolo, in scurt timp se poate ajunge din nou in situatia de a fi revocat", a declarat Augustin Zegrean, potrivit Agerpres.

Fostul presedinte al CCR a spus ca nu crede ca niciunul din cei patru nu indeplinea conditiile de a fi procuror-sef DNA, insa probabil ca cei care i-au verificat aveau "alte pretentii si asteptari".

"Avand in vedere faptul ca este o institutie importanta, care a fost foarte vizibila in ultima perioada, m-am si mirat ca au avut curaj sa isi depuna candidaturile la acest concurs, pentru ca asta presupune sa te supui dezbaterii publice care nu intotdeauna este obiectiva. Eu nu cred ca niciunul dintre ei nu indeplinea conditiile pentru a fi procuror general, mai ales ca unul dintre candidati a fost prim-adjunct al procurorului general, deci putea sa-l inlocuiasca oricand (in conditiile in care procurorul general lipsea, el era cel care indeplinea functia). Iar functia aceasta de procuror general este pana la urma o functie administrativa si, in ani de zile in care lucrezi acolo, inveti institutia. Sigur ca cei care au facut aceasta verificare si au organizat acest interviu probabil ca aveau alte pretentii, alte asteptari si niciunul dintre ei (n.red.: dintre candidati) nu s-a incadrat in aceste pretentii si asteptari", a mai afirmat fostul presedinte al CCR.

Conform lui Zegrean, "nu este nicio tragedie ca nu s-a ales niciunul dintre ei", in conditiile exista un procuror-sef interimar la DNA.

"O institutie care este consolidata si care este bine pe picioarele ei nu sta intr-un om. Niciun conducator de institutie nu este vesnic, nicio institutie nu trebuie sa moara odata cu conducatorul ei. Numai pe vremea faraonilor se ingropa totul odata cu ei, iar aici nu este cazul. Deci nu este nicio tragedie ca nu a fost numit niciunul, este acolo un procuror general interimar care mai are inca cinci luni la dispozitie si i poate fi prelungit mandatul cu inca sase, deci s-ar putea ca, la anul pe vremea asta, sa mai vorbim de numirea procurorului general la DNA. Aceasta situatie se va incheia atunci cand se va inscrie la concurs un om care indeplineste pretentiile celor care urmeaza sa-l numeasca", a afirmat Zegrean.

Potrivit fostului presedinte CCR, concursul pentru ocuparea sefiei DNA "nu este un concurs de stiinta, cine stie mai bine".

"Cei patru candidati care au fost respinsi astazi nu trebuie sa se simta umiliti sau ofensati, pentru ca nu au fost respinsi pentru ca nu stiu carte. Am garantia ca toti indeplineau conditiile si puteau fi alesi, dar probabil ca s-a dorit altceva", a punctat Augustin Zegrean.

Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, urmand ca procedura de selectie sa fie reluata.