"E complicat, intr-un termen atat de scurt, sa gasesti o Viorica Dancila, o marioneta perfecta, fara intelegerea realitatii si fara constiinta, pe care sa o pui sefa peste anticoruptie. Pentru ca de asta are PSD nevoie. Nu si Romania! Sper totusi, speranta moare ultima, ca ministrul Justitiei sa propuna un sef DNA care sa duca mai departe munca Laurei Codruta Kovesi. Si dupa aceea sa plece!", a scris Barna, vineri, pe Facebook.



Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror-sef al DNA, urmand ca procedura de selectie sa fie reluata.

"In cadrul procesului de selectie s-a apreciat ca niciunul dintre candidati nu indeplineste cerintele necesare desemnarii pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, niciun candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe o analiza a situatiei actuale care sa permita, ulterior, un proces obiectiv si transparent de evaluare a performantelor manageriale", explica ministerul intr-un comunicat de presa.