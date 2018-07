Procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA va fi reluata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nefacand nicio propunere din cei patru candidati pentru conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. "In urma desfasurarii procedurii de selectie, va aducem la cunostinta faptul ca nu se va face o propunere de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie dintre candidatii participanti, procedura urmand a fi reluata", a anuntat Ministerul Justitiei.

„Ministerul Justitiei a organizat, in perioada 09 – 27.07.2018, procedura de selectie a procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

Selectia s-a desfasurat in conditiile prevazute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Standardele de organizare si desfasurare a selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art. 54, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Standardele de evaluare a interviului sustinut in cadrul selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul procesului de selectie s-a apreciat ca niciunul dintre candidati nu indeplineste cerintele necesare desemnarii pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, nici un candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe o analiza a situatiei actuale care sa permita, ulterior, un proces obiectiv si transparent de evaluare a performantelor manageriale.

In urma desfasurarii procedurii de selectie, va aducem la cunostinta faptul ca nu se va face o propunere de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie dintre candidatii participanti, procedura urmand a fi reluata", arata Ministerul Justitiei intr-un comunicat publicat vineri la pranz.