"Este o declaratie politica. Eu cred ca dansul stie ca realitatea juridica este alta, dar intrebati-l pe dansul, cand s-au facut propunerile de modificare la legile justitiei, ce opinie a avut vizavi de desemnarea procurorilor de rang inalt si daca nu cumva la ceea ce s-a impotrivit atunci sustine ca ar fi bun astazi", a spus Toader, citat de hotnews.ro.

Aceasta declaratie survine ca replica in urma declaratiilor lui Ludovic Orban.

"Am vazut ca domnul Tudorel Toader este vedeta acestei proceduri (de numire a sefului DNA – n.r.) si noi ne-am dori ca organismul care sa fie decisiv in numirea procurorului-sef DNA sa nu fie ministrul Justitiei, ci sa fie CSM, motiv pentru care ii solicitam ministrului Justitiei sa trimita catre CSM toate candidaturile care indeplinesc conditiile legale si sa permita CSM sa decida care dintre candidati indeplineste in cea mai inalta masura conditiile de a ocupa functia de procuror-sef al DNA, prin acordarea avizului CSM catre acel candidat", a declarat Orban