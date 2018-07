"Se va implementa usor, nu este o chestiune complicata, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut doua interventii pe aceasta lege, in 2016, daca tin minte cred ca in decembrie, daca nu gresesc, am reparat o inechitate pentru mineri, iar in aceasta vara inainte de incheierea sesiunii parlamentare am adoptat, am propus un amendament la un proiect de lege de modificare a Legii pensiilor tot in acest sens, sa se elimine niste inechitati generate de aplicarea unor legi (...) ce vizau recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupele speciale de munca. Practic, in 2015 se ridicase nivelul stagiului de cotizare - 30, 32, 33 pana la 35 de ani. (...) Practic, prin aceasta lege la cei din grupele speciale - aviatie civila, siderurgie, subteran, transport maritim si fluvial, foraj, titei si gaze, cei care lucreaza in conditii grele si foarte grele - nu se mai imparte numarul de puncte la 35 de ani de munca, se imparte la 25, ceea ce inseamna ca vor avea o pensie mai mare", a declarat Liviu Dragnea, joi seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, intrebat despre impactul Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, promulgata de presedintele Klaus Iohannis.

Liderul PSD a adaugat, referindu-se la beneficiarii respectivei legi, ca este vorba despre oameni "care au iesit la pensie in conditii similare pe o legislatie si altii care au iesit, dar pe alta legislatie, si la ei se impartea la un numar de ani diferit", scrie Agerpres.



"Este, de fapt, indreptarea unei inechitati si de recalcularea pensiilor vor beneficia in mod automat, nu mai este nevoie sa mearga pensionarul la ghiseu, prin efectul acestei legi, din oficiu, Casa de Pensii va recalcula pensia pentru fiecare. Deci, este o marire a pensiilor pentru cei din grupele speciale de munca. A fost o decizie politica pe care am luat-o (...), am convenit sa facem aceasta completare in sensul pozitiv inainte de adoptarea noii legii a pensiilor, pe care am inceput sa o prezentam si o vom prezenta in luna urmatoare", a declarat Dragnea.

Dragnea: Oamenii trebuie sa o duca mai bine

El a precizat ca de aceste modificari vor beneficia "peste 100.000 de romani".

"Este vorba de decizia de a da dreptul romanilor sa participe intr-un mod just la beneficiile cresterii economiei. Noi am spus-o si mereu o spunem in continuare: nu acceptam, nu suntem de acord cu teoria 'sa stranga cureaua permanent'. Este crestere economica, oamenii trebuie sa o duca mai bine, pe masura muncii lor", a spus Dragnea.

Referindu-se la noul proiect de lege a pensiilor, liderul PSD a spus ca in cursul lunii august acesta va intra intr-un amplu proces de dezbatere, la care vor fi invitate si toate asociatiile de pensionari.

"Sunt doua obiective majore pentru aceasta lege, eliminarea inechitatilor si repararea nedreptatilor si, implicit, cresterea pensiilor, cresterea accelerata si, al doilea obiectiv, oamenii sa poata sa beneficieze cat mai repede de prevederile acestei legi. (...) Deci, cresterea punctului de pensie si implicit cresterea pensiilor isi urmeaza parcursul din programul de guvernare iar, in paralel, va fi implementarea noii legi a pensiilor, adica recalcularea pensiilor pentru fiecare pensionar. Nu este o lege asteptata doar de cei peste cinci milioane de pensionari, ar trebui sa fie o lege asteptata de catre toti cei care muncesc, chiar si de tineri, pentru ca toti vor ajunge la pensie si este important sa stie ca in tara lor statul le asigura o pensie decenta. (...) Si, de asemenea, in aceasta lege introducem 100% principiul contributivitatii, care ni se pare un principiu corect, onest si just", a spus Dragnea.

"Noi vrem sa o adoptam in aceasta toamna si sper, dar nu sunt foarte sigur, ca ceilalti si presedintele nu o vor ataca la Curtea Constitutionala, doar, doar sa o intarzie. Ma rog, nu cred ca o vor face, in sfarsit, noi la inceputul sesiunii parlamentare intram in forta pentru dezbaterea si adoptarea acestei legi. (...) Daca suntem vii si liberi, in aceasta toamna adoptam noua lege a pensiilor", a declarat Dragnea.

Dragnea a mai precizat ca dorinta social-democratilor este aceea ca actul normativ sa fie votat in aceasta toamna.Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Legea se refera la persoanele care au desfasurat activitate in locurile de munca incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca.