"Am vazut ca domnul Tudorel Toader este vedeta acestei proceduri (de numire a sefului DNA – n.r.) si noi ne-am dori ca organismul care sa fie decisiv in numirea procurorului-sef DNA sa nu fie ministrul Justitiei, ci sa fie CSM, motiv pentru care ii solicitam ministrului Justitiei sa trimita catre CSM toate candidaturile care indeplinesc conditiile legale si sa permita CSM sa decida care dintre candidati indeplineste in cea mai inalta masura conditiile de a ocupa functia de procuror-sef al DNA, prin acordarea avizului CSM catre acel candidat", a declarat Orban, potrivit News.ro.

Acesta afirma ca solicitarea PNL este intemeiata de raportul si recomandarile facute in cadrul MCV, si de asemenea, astfel se vor inlatura suspiciunile potrivit carora numirea ar putea avea loc pe baza unor argumente politice.

"Solicitarea se intemeiaza pe raportul Comisie Europene si recomandarile Comisiei Europene in cadrul MCV, care, in mod sistematic, a solicitat Romaniei depolitizarea mecanismului de numire a procurorilor-sefi. Nu spune nicaieri in lege ca ministrul Justitiei nu poate sa lase la latitudinea CSM desemnarea candidatului pentru sef la DNA, care sa fie transmis catre presedinte", a adaugat Ludovic Orban.

"Ca sa nu mai existe niciun fel de suspiciune de politizare a functiei de sef DNA, consideram ca lasarea acestei decizii la latitudinea CSM poate sa confere mai multa credibilitate candidatului, o perceptie mai favorabila atat in plan extern, cat si pentru opinia publica romaneasca, si poate sa inlature toate suspiciunile care pot sa aiba in spate argumente politice, si nu profesionale", a afirmat Orban.