"Declaratia ministrului Daea reprezinta o gafa! Regret ca un ministru al Cabinetului PSD - ALDE a facut o asemenea declaratie, desi sunt convins ca nu a existat nici cea mai mica intentie de a ofensa poporul evreu. Cu toate acestea, ii atrag public atentia ministrului agriculturii sa fie mai atent asupra modului in care se exprima si sa nu mai foloseasca asocieri care pot jigni profund.

PSD considera ca Holocaustul impotriva evreilor a fost o tragedie, care nu trebuie sa se mai repete. Am condamnat intotdeauna declaratiile sau derapajele antisemite. Vom sprijini in continuare progresele in domeniul studierii, educatiei si comemorarii Holocaustului.

In numele meu, al PSD si al coalitiei de guvernare prezint scuze comunitatii evreiesti pentru afirmatiile domnului ministru Daea", a scris presedintele PSD, intr-o postare pe Facebook.