"Cheltuielile au fost mai mari decat veniturile cu 14, 8 miliarde. Este cel mai mare deficit bugetar inregistrat pe primele sase luni ale anului, din ultimul an de criza, 2011, incoace. Asta ne arata ca PSD-ALDE readuce Romania in perioada de criza. Nu este singurul semnal periculos, cu privire la evolutia economiei. In trimestrul 1 al anului 2018, raportat la trimestrul 4 al anului 2017, cresterea economica a fost 0. Chiar daca nu avem datele pe trimestrul 2 privitoare la creseterea economica, din analiza datelor pe primele doua luni, putem trage concluzia ca si in cazul in care va exista o crestere economica, cresterea economica va fi mai mica decat cea estimata. Guvernul a realizat un buget de stat pe niste premise false. Rata inflatiei a fost prevazuta sa fie 3,1 la suta , iar azi este 5, 4 la suta", a declarat Orban.

Ludovic Orban spune ca bugetul a fost construit pe un curs de schimb mediu gresit evaluat, iar cresterea economica estimata care a stat la baza bugetului de stat a fost de 5, 5 la suta, in timp ce in realitate cresterea va fi mult mai mica.

”Solicitam guvernului sa reaseze bugetul pe datele reale din economie”, a precizat Orban, potrivit hotnews.ro.