Redam postarea senatoarei:

"Intrebarea momentului dupa interviul de ieri al dlui Ciolos: daca privim la tot ce a fost in 2016 gasim argumente destule pentru validarea actiunilor sale politice de acum? Adica oferta politica din acel moment era insuficienta, asa cum spune domnia sa? Asa s-a ajuns la prezenta slaba la vot? Chiar ne va fi mai bine la alegerile din 2019 cu inca un partid politic?

Sa nu uitam insa ca ritmul politic al anului 2016 a fost dictat de Guvernul condus chiar de el. De exemplu imi amintesc cum a esuat proiectul lansat de PNL de a se introduce sistemul de vot in doua tururi pentru primari ... care ar fi schimbat decisiv dinamica alegerilor locale. Pe care astazi il sustine si vrea sa il promoveze impreuna cu USR.

Este corect sa se spuna ca pentru reformele incepute in 2016 nu a existat sprijin politic de a fi continuate. Dar nu cumva majoritatea parlamentara era a PSD? Partidele nu s-au reformat suficient in 2016? Poate. Dar PNL a avut liste curate 100% iar PSD a ramas cu Dragnea. Se vede diferenta?

Iar in acel guvern care a generat ”starea aceea de liniste” erau si cateva figuri politice foarte cunoscute si foarte filo - PSD, ba chiar membri PSD, si dupa cum se vorbeste prin oras, poate chiar un viitor contracandidat de stanga al dlui Ciolos la alegerile prezidentiale de anul viitor...

Ajungand la vremea campaniei electorale pentru parlamentare, nu a fost oare optiunea personala a dlui Ciolos de a conduce relatia cu PNL de o maniera care, evident ca a generat o stare de nesiguranta pentru electoratul de dreapta? Si de a ramane un Prim Ministru tehnocrat?

In 2016 se vedea mult inainte de alegeri ce risca Romania daca va castiga PSD alegerile. Si atunci nu era mai bine sa fie existat o reactie politica a celor care nu doreau o guvernare condusa de Dragnea chiar atunci, la moment? In 2016?

Iata cateva chestiuni care ma fac sa spun ca poate, zic poate, dupa toate acestea, nu a fost corect ca pana la urma a ramas la PNL tot decontul pentru acea guvernare. Dar cand este vorba despre o candidatura la prezidentiale este prea greu sa spui si aceste adevaruri?

Si asa am ajuns la chestiunea care, de fapt, putea sa fie la inceput. Citesc asadar ca dl Dacian Ciolos declara ca ”nu inlatura deloc” ipoteza unei candidaturi la alegerile prezidentiale din 2019. Totusi el adauga si obiectivul pentru 2019: Romania sa aiba un presedinte democrat. Foarte corect! Dar mie chiar mi se pare ca se vad semnele unei dorinte de a candida. Vom vedea ce va fi, dar cred ca este clar ca PNL nu trebuie sa mai ignore aceasta noua constructie politica.."