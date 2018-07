Florin Citu, despre Petre Daea: Liviule, din respect pentru consilierii tai, ar trebui sa-l dai afara

Senatorul liberal Florin Citu este de parere ca Petre Daea ar fi fost plecat deja in conditiile in care in Romania s-ar fi aplicat "regulile de bun simt din tarile cu care se compara socialistii".