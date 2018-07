Potrivit lui Dobre, premierul Dancila ar trebui sa faca o analiza amanuntita a consilierilor cu care a fost pregatit dosarul acestei vizite.

"Este evident o gafa care nu poate fi negata. Din pacate, zona Balcanilor este o zona cu multe sensibilitati, cu multe sensibilitati istorice. (...) Eu cred ca doamna prim-ministru trebuie sa isi faca o analiza foarte clara si serioasa a consilierilor domniei sale, in primul rand, si a dosarelor de tara pe care le primeste in cursul acestor vizite. Cred ca ar trebui pregatite mult mai bine. Sigur, nu sunt de dorit aceste gafe pentru ca pot crea frustrari in spatiul in care reprezinta Romania, Guvernul Romaniei.

Toata zona este o zona complicata, cu aspiratii, cu interese care nu intotdeauna sunt convergente. Zona Balcanilor a fost intotdeauna o zona fierbinte, este si va ramane in continuare", a afirmat Adrian Dobre, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Intrebat daca si partidul ar trebui sa analizeze acest episod, el a raspuns ca analiza trebuie facuta la nivelul cabinetului premierului, adaugand ca spera ca Ministerul Afacerilor Externe sa intreprinda demersurile pentru repararea acestei gafe, in cazul in care ajunge sa aiba efecte asupra relatiilor diplomatice dintre cele doua tari.

"E adevarat, este o gafa serioasa de diplomatie, e posibil ca aceasta gafa sa treneze asupra relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, dar speram ca pana la urma, cu eforturi diplomatice, va fi trecuta cu vederea. (...) Nu stiu daca analiza trebuie pusa la nivelul partidului de guvernamant, eu cred ca mai degraba la nivelul cabinetului prim-ministrului. Cred ca trebuie analizata foarte serios aceasta chestiune. Trebuie facuta o analiza extrem de profunda, amanuntita si serioasa a consilierilor domniei sale, pentru ca evident se vede ca dosarul si lucrurile nu au fost asezate cum trebuie. Este o gafa diplomatica importanta, sper totusi ca diplomatia romana, prin Ministerul Afacerilor Externe, prin ambasadorii acreditati in cele doua tari sa aplaneze, sa repare aceasta gafa. Nu mai poti da timpul inapoi, ea s-a facut, gafa a ramas, e inregistrata, transmisa, monitorizata. Nu mai poti sa o schimbi. Dar sper ca prin efort diplomatic aceasta gafa sa fie, sa spunem, sa fie cizelata, asezata, indulcita intr-un fel, corectata", a mai afirmat fostul purtator de cuvant al PSD.

Presa romana a prezentat imagini video in care premierul Viorica Dancila afirma, in declaratia sustinuta miercuri impreuna cu premierul muntenegrean Dusko Markovic, ca se bucura sa se afle la Pristina, in prima vizita a unui sef al Guvernului Romaniei in Muntenegru. Incurcatura a fost corectata de catre traducatoarea oficiala a conferintei, care a spus Podgorica in translatie.