"Demersul este cu atat mai necesar avand in vedere raspunsurile oficiale ale AEP la intrebarile adresate de Liviu Dragnea privind raportul cu totalitatea veniturilor si cheltuielilor realizate de USR in timpul alegerilor parlamentare din anul 2016", se arata intr-un comunicat.

AEP mentioneaza in raport ca “mecanismul de finantare online a campaniei electorale a partidului USR a fost apreciat ca fiind legal, prima instanta obligand Autoritatea Electorala Permanenta la rambursarea integrala a sumelor de bani care au facut obiectul cheltuielilor electorale la alegerile locale si parlamentare din anul 2016”.

”USR a demonstrat deja in instanta ca este un partid finantat 100% transparent si legal, prin donatii online. Am castigat procesele cu AEP privind finantarile campaniilor electorale din 2016 si cu aceasta victorie am schimbat pentru totdeauna modul in care partidele politice se pot finanta in Romania. Am deschis calea oamenilor cinstiti sa isi poata face partide si sa se poata finanta din bani de la cetateni, nu de la baroni. Ce poate fi mai cinstit decat un sistem de donatii prin card bancar, in care orice transfer este identificabil, trasabil si verificabil electronic?”, sustine Dan Barna.

USR considera ca toate partidele politice ar trebui sa demonstreze aceeasi transparenta si sa fie de acord ca AEP sa publice toate rapoartele de control, pentru toate partidele, pentru a elimina informatiile toxice lansate in presa, mai arata sursa citata.