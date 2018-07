"Pe timpul acesta al verii, colegii mei lucreaza la aceasta analiza comparativa cu tot ce este Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, se ia articol cu articol, daca e vreo propunere de facut si care sunt argumentele. Lucram foarte mult si deschis cu tot ce inseamna mediul economic, am invitat structurile asociative, de la Comisia din Parlament de Buget-Finante, ambele Camere, pentru ca la final de an sa avem un proiect de lege si pe un Cod Fiscal si pe Procedura Fiscala si imi doresc foarte mult un consens cat mai larg in Parlament astfel incat sa le asezam prevederile legale asa cum este mai simplu de inteles si de aplicat. Nu facem o revolutie. De la 1 ianuarie 2019 trebuie sa ramana asa cum ele se fac. Au fost multe modificari ale Codului Fiscal si vrem sa asezam aceste modificari intr-o forma consolidata ca omul sa stie despre ce se discuta cand vine vorba despre zona fiscala", a declarat Teodorovici, potrivit Adevarul.ro.