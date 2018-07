"Haideti sa inchidem acest subiect cu amnistia fiscala in sensul ca eu nu am facut o trimitere la persoanele fizice sau un alt tip de amnistie decat acela posibil aplicabil companiilor de stat, care au astazi datorii istorice foarte mari si (...) nu pot sa dea drumul mai departe la o afacere logica in economie. Discutiile pe care le-am avut si cu cei de la Comisia Europeana, si de la Fondul Monetar in anii trecuti au fost (...), au intrebat de ce le tinem, ca sunt sume nerecuperabile. Si atunci, de aici a plecat discutia. Pentru a da o sansa acestor companii de stat de a fi parte reala la economie, s-a pus in discutie o astfel de stergere a acestor datorii istorice, nimic altceva. Ele, daca au o astfel de situatie, un restart practic, atunci este situatia, sansa de a avea proiecte in dezvoltare, de a face imprumuturi la banci sau din piata, pentru a-si finanta proiectele pe care vor sa le implementeze. Altfel, nemaiputand da ca stat sprijin financiar (...) este clar ca undeva, peste cativa ani de zile, se va pune problema, nu stiu, inchiderii s.a.m.d.. Si atunci de ce sa stam sa ajungem la o astfel de decizie, cand putem sa ne gandim la o posibila relansare a lor in economie", a spus Eugen Teodorovici.

De asemenea, Teodorovici a spus ca amnistia fiscala se refera la companii romanesti.

"Vorbim de companii romanesti, de zeci de mii de angajati ai acestor companii, care trebuie sa aiba mai departe un loc de munca si sa lucreze in piata, nimic altceva. Cine a dus mai departe discutia catre persoane fizice a facut-o in mod gresit, cei care au datorii la stat sa le plateasca, pentru ca altfel vor plati penalitati", a adaugat ministrul, potrivit dcnews.