Intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale, fostul premier a spus ca nu a luat o decizie, dar principalul obiectiv e ”ca, la sfarsitul lui 2019, Romania sa aiba un presedinte democrat, care sa apere valorile si institutiile democratice”.

”Nu inlatur deloc. Am lansat o oferta politica, un partid politic si obiectivul e sa folosim toate campaniile electorale, si alegerile, pentru a ne promova acest program politic si pentru a le arata romanilor ca exista o alternativa. Noi asa am interpretat participarea slaba la vot la sfarsitul lui 2016, ca oferta politica era insuficienta”, a declarat Ciolos, intrebat daca ia in considerare sau exclude optiunea unei candidaturi la alegerile prezidentiale.