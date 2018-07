"Prin referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, Liviu Dragnea pune la cale o cacealma. Nimeni nu poate sa creada ca liderul PSD are de gand sa tina cont de vointa poporului, exprimata prin referendum, atata timp cat acesta a ignorat ani buni rezultatul referendumului organizat la initiativa presedintelui Basescu in 2009", a scris Tomac, pe Facebook.

Liviu Dragnea a declarat, marti, ca referendumul pentru familia traditionala ar putea avea loc pe 30 septembrie, in conditiile in care PSD a avansat de mai multe ori termene pentru acest referendum care vizeaza redefinirea casatoriei ca uniune intre femeie si barbat in loc de soti cum este in prezent.