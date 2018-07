"Instanta mi-a dat dreptate. Am castigat pe fond procesul cu Decebal Traian Remes si Alexandru Sassu, care au mintit cand au afirmat ca eu as fi dat inregistrarea cu fostul ministru Remes, condamnat in dosarul “Caltabosul”.

I-am chemat in judecata anul trecut, in mai 2017, pentru ca afirmatiile lor mincinoase, injuriile si neadevarurile rostite public de cei doi au urmarit discreditarea si defaimarea mea. Instanta a stabilit ca cei doi sa-mi plateasca daune morale, 4.000 de euro – Alexandru Sassu si 2.000 de euro – Decebal Traian Remes, plus cheltuieli de judecata, 1.850 de lei fiecare", a scris Monica Macovei pe Facebook.