"Dialogul politic cu oficialii din cele doua state se va concentra pe reconfirmarea relatiilor bilaterale apropiate, fundamentate pe sustinerea pentru aderarea la UE si pe asigurarea stabilitatii si securitatii regionale. In contextul atentiei deosebite acordate de Romania relatiilor cu statele din Balcani, vor fi explorate caile de continuare a dezvoltarii bunelor relatii bilaterale cu aceste doua tari, cu accent pe consolidarea cooperarii economice", se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Tinand cont de importanta pe care Romanuia o va acorda regiunii Balcanilor de Vest pe perioada mandatului de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene in primul semestru 2019, un obiectiv major va fi agenda europeana a celor doua state. In egala masura, urmeaza sa fie analizata situatia de securitate regionala, intr-o logica de parteneriat, avand in vedere recenta invitatie primita de R. Macedonia de aderare la NATO, precum si de statutul recent de stat aliat al Muntenegrului.

"La Podgorica, in prima vizita oficiala a unui prim-ministru al Romaniei in Muntenegru, Viorica Dancila va avea intrevederi cu omologul muntenegrean, Duško Marković, cu presedintele Milo Djukanović si cu presedintele Parlamentului, Ivan Brajović. Va fi analizata situatia relatiei bilaterale, stadiul negocierilor de aderare la UE ale Muntenegrului si posibilitatile de sprijin din partea Romaniei, precum si cooperarea in cadrul NATO.

Vizita la Skopje este, de asemenea, prima la nivel de prim-ministru roman in Republica Macedonia de la declararea independentei acestui stat, in anul 1991. Seful Executivului roman va avea o serie de intrevederi la nivel inalt cu premierul Zoran Zaev, cu presedintele Gjorge Ivanov si cu presedintele Parlamentului, Talat Xhaferi. Cu prilejul convorbirilor, vor fi examinate oportunitatile de dezvoltare a relatiei bilaterale si va fi analizat stadiul parcursului european si euro-atlantic al R. Macedonia", mentioneaza sursa citata.