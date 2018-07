"Imi doresc si eu un presedinte care sa ma reprezinte in afara tarii cu demnitate, adevarat, sa ma mandresc cand iese pe scenele internationale in discutii, sa vad ca este si ferm, si glumeste si zambeste si are relatii de prietenie cu ceilalti demnitari ai lumii. In tara sa fie unul care asigura coerenta, eleganta, diplomatie, dialog", a spus Teodorovici la TVR1, potrivit hotnews.ro.

Chestionat daca PSD are asa ceva si daca poate sa dea un nume, raspunsul lui Teodorovici a fost: "Eu zic ca are, dar nu pot sa va dau eu un nume".



Fiind intrebat daca el ar fi un bun candidat la alegerile prezidentiale, ministrul a spus: "Nu ma intrebati pe mine de asa ceva. Haideti sa va spun si altceva. Un om politic daca nu vrea mai mult este ipocrit. Orice om politic poate isi doreste sa fie undeva, daca ar spune nu, s-ar spune ca are alte interese si ipocrit nu sunt".