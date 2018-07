Intrebat daca se pune problema unei remanieri guvernamentale in perioada in care urmeaza, presedintele Camerei Deputatilor a mentionat ca inca nu s-a vorbit pe marginea acestui subiect.

"Nu am deschis tema asta. Nu am discutat tema aceasta nici cu dna prim-ministru, nici cu dl Tariceanu, deci nu cred ca vom vorbi in aceasta vara. Nu cred. Nu ma puneti sa garantez", a declarat el, citat de capital.ro.