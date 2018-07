"Eu spun cu foarte multa hotarare, cu foarte mult drag si cu foarte multa prietenie ca acesta este un act (amnistia fiscala - n.r.) care se adopta si nu se vorbeste foarte mult. O sa ajunga ca Petrica si lupul, ca va fi si nu va fi si va fi si nu va fi. Si poate sa produca in mintea unor oameni de afaceri - si nu poti sa-i invinovatesti - ideea ca: ia sa mai stam putin cu plata datoriilor ca cine stie cu ce vin astia", a mentionat liderul social-democrat, citat de capital.ro.

Presedintele Camerei Deputatilor este de parere ca trebuie realizate analize in Guvern si in cadrul coalitiei.

"Un astfel de act se analizeaza bine in cadrul Guvernului, se analizeaza bine in coalitie, cum e cazul nostru, se fac simulari, dupa care se adopta cu masuri care sa fie bune pentru mediul de afaceri si sa descatuseze o parte importanta din acest domeniu, dar, in acelasi timp, sa nu fie frustrant pentru cei care si-au platit datoriile la zi si aici trebuie sa fie niste bonificatii. (...) Despre amnistia fiscala, daca se va adopta, eu va asigur ca voi vorbi pe larg, dar nu vorbesc asa pe auzite", a mai spus Dragnea.