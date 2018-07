"Am vazut apeluri publice pe la televizor - sa mearga Iohannis de buna voie sa depuna banii. Eu astept ca statul roman si in principal Ministerul de Finante, pentru ca statul roman poate fi reprezentat de catre Ministerul de Finante, nu de catre ANAF, sa faca demersurile necesare pentru ca acesti bani sa vina la statul roman, nu sa stea inca doi ani de zile sau nu stiu cati ani invartindu-se in jurul unor chichite avocatesti, notariale sau de alta natura. Astept cu foarte mare curiozitate sa vad ce va face Ministerul de Finante", a declarat liderul social-democrat, citat de dcnews.ro.

Liviu Dragnea a mai fost chestionat in legatura cu declaratiile Ministerului de Finante potrivit carora primul pas ar trebui intreprins de cei de la ANAF, in timp ce reprezentantii ANAF sustin ca este responsabilitatea MFP. Raspunsul presedintelui PSD a fost: "Cand doi se cearta, unul ramane cu banii. Eu ii incurajez sa nu se mai certe si sa vada care este calea fireasca a statului sa recupereze acesti bani".