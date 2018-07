"La inceputul lunii septembrie, sigur o sa discutam in coalitie si in partid, trebuie sa fie votul in Senat pentru declansarea referendumului pentru modificarea Constitutiei. Referendumul poate fi organizat la sfarsitul lunii septembrie, pe 30, sau prima duminica din octombrie. Vom avea o discutie si cu Guvernul, pentru ca trebuie sa prindem in buget banii pentru organizare", a declarat Liviu Dragnea.

"Este un subiect sensibil. Fiecare cetatean trebuie sa aiba posibilitatea sa traiasca asa cum simte, fara sa deranjeze pe altii", a adaugat liderul PSD, potrivit Digi24.

De asemenea, Liviu Dragnea a declarat si ca se opune cuplurilor gay care vor sa adopte copii: "Am o rezerva cu adoptia copiilor de catre cupluri gay".

In luna mai, PSD inainta o alta data pentru organizarea referendumului: 10 iunie, prin vocea lui Florin Iordache, prin care cerea modificarea Constitutiei, care sa precizeze clar ca familia este formata dintr-un barbat si o femeie.

Coalitia pentru familie ar fi strans trei milioane de semnaturi prin care a cerut acest referendum pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. In prezent, Constitutia stipuleaza ca „familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti”, iar aceasta organizatie vrea ca textul sa fie mai explicit si anume ca mariajul este intre un barbat si o femeie.