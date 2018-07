"Doamna Dancila i-a mintit pe romani cu bilantul prezentat in 30 de minute. Realitatea dura este ca, in timp ce doamna Dancila a tinut sa ne spuna ce bine ii merge Romaniei, noi ne imprumutam cu alti 354.000 de euro, din 30 in 30 de minute. Economia nu minte. Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 2,56 miliarde de euro in primele 5 luni - 17 milioane pe zi. PSD calca in picioare viitorul Romaniei si ne ingroapa in datorii. Realitatea PSD este paralela cu realitatea romanilor care platesc in fiecare zi mai mult pentru utilitati si mancare", a scris Dan Barna, marti, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, "marea crestere economica a readus saracia".

"Romania continua sa aiba cea mai mare rata din Europa a persoanelor angajate aflate in risc de saracie: 19%. 225.000 de copii merg la culcare flamanzi si un milion de romani traiesc in saracie extrema. Preturile alimentelor si al utilitatilor a crescut, inflatia este de 5,4%, cea mai mare din Europa. Romania are 0,03 km de autostrada la 1.000 de locuitori, de 6 ori sub media UE. Investitiile publice sunt la un minim istoric, iar cele private mult mai mici decat in alte state din Europa de Est. Cu PSD la guvernare banii si investitorii fug de Romania. Hotia creste, deci cresc si comisioanele date pe sub mana, legile sunt facute sa ii apere pe corupti, iar fiscalitatea este impredictibila. Din pacate, cel mai bun indicator este migratia: 9 romani pleaca in fiecare ora din tara. Romania se poate dezvolta si poate avea prosperitate pe termen lung daca romanii muncitori, cinstiti si creativi nu s-ar mai muta afara", a mai scris presedintele USR.