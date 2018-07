"Salvatori, vigilenti, dedicati, cu responsabilitatea, nu foarte usoara de multe ori, de a proteja granitele Romaniei, tara pentru care au jurat credinta… Acestia sunt politistii de frontiera, cei care isi sarbatoresc astazi ziua armei.

Oamenii stiu despre ei ca desfasoara misiuni la frontierele tarii, fara a-i identifica neaparat drept salvatori. Cu siguranta insa, nu de aceeasi parere sunt cele 270 de persoane care, destul de recent, se aflau in pericol de inec, in apele Marii Egee. Acestea traiesc datorita lor si colegilor din alte state care au actionat, sub egida FRONTEX, in sprijinul autoritatilor elene!

In egala masura, orice ilegalitate stopata la timp este, pentru un angajat al Ministerului Afacerilor Interne, motiv de implinire profesionala.

Sunt convinsa ca asta au simtit si cei doi colegi care au primit distinctia ”Politistul de frontiera al anului 2018”. Pe buna dreptate! Rezultatele obtinute de acestia pe linia combaterii contrabandei si a traficului de migranti sunt demne de tot respectul.

Ii felicit, de asemenea, pe toti politistii de frontiera pentru o realizare ce a implicat munca asidua si abordare strategica. Vorbesc despre scaderea cu 53% a fenomenului migratiei ilegale, la granitele Romaniei, in prima jumatate a lui 2018, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Folosesc acest prilej pentru a transmite cele mai sincere urari de sanatate si implinire profesionala tuturor colegilor care isi dedica existenta pentru protejarea oamenilor si a granitelor Romaniei sau ale Uniunii Europene! La multi ani, politisti de frontiera! La multi ani Politiei de Frontiera Romane!", scrie Carmen Dan pe Facebook.