"Se pare ca si dumneavoastra sunteti constienti, nu numai eu, ca a venit sezonul la revocari si la Inalta Curte. Pentru ca politicienii pot sa o faca mai greu in ceea ce priveste un judecator, s-a pus in miscare marea masina a manipularii. Si de ce spun asta? Pentru ca mi se imputa faptul ca am pus presiuni asupra judecatorilor datorita imprejurarii ca i-am rugat ca in timpul vacantei judecatoresti sa termine de redactat, de motivat hotararile restante. Subliniez: hotararile restante. De ce spun ca este o manipulare? La data de 1 martie a fost analizata in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii candidatura fostului presedinte al Sectiei penale, pentru a fi reinvestit in functie, iar unul dintre motivele pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a respins aceasta candidatura a fost si faptul ca nu a sesizat Inspectia Judiciara pentru redactarea hotararilor restante. Sa inteleg de aici ca CSM a facut o presiune asupra judecatorilor?", a declarat Cristina Tarcea la intrarea in CSM, potrivit Agerpres.

La jumatatea lunii iulie, presedintele Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a informat intr-un interviu televizat ca le-a cerut tuturor judecatorilor sa profite de vacanta instantelor si sa termine pana la 1 septembrie redactarea motivarilor in dosarele penale, in caz contrar urmand sa sesizeze Inspectia Judiciara.

Duminica trecuta, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a fost "socat" de afirmatiile Cristinei Tarcea, "cu presiune clara asupra judecatorilor".