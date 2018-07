"Am vazut un bilant la 6 luni de guvernare in care prim-ministrul Dancila se rafuia cu cifrele din 2016. De atunci a trecut un an si jumatate, dar si doua guverne PSD.

Problema nu este ca ia drept referinta anul 2016 ci ca s-au folosit cifre false ca sa fie coafata realitatea", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

In egala masura, fostul ministru al Finantelor, Anca Paliu Dragu considera ca "toate cifrele pe care le-am vazut in materialele expuse de doamna Dancila au fost total incoerente, aveau ca raportare o baza nefireasca. De exemplu: veniturile. Dancila se refera tot timpul la venituri in mod nominal. Or, asta e absolut gresit. Veniturile trebuie raportate ca procent din PIB. Pentru asemenea comparatii, un student de anul I la economie nu ar trece anul.

Doamna premier compara mere cu pere si pana la urma ii ies banane. Sunt socata de continutul materialelor pe care le prezinta", a spus ea, conform impreunapentruromania.ro.