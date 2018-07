"(Un obiectiv pe care nu l-am indeplinit - n.r.) este faptul ca nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, este faptul ca nu am reusit ca pe proiecte importante pentru Romania sa avem toti aceeasi abordare, o cooperare interinstitutionala, un consens in randul partidelor politice, ca nu am reusit ca toti sa constientizeze ca proiectele de tara presupun sa actionam in aceeasi directie", a precizat premierul, intr-un interviu pentru Antena 3.

In ce priveste reusitele, Dancila a mentionat masurile luate pentru stimularea economiei, masurile sociale si cele adoptate in cadrul dezvoltarii regionale, scrie Agerpres.



"(O realizare personala este - n.r.) faptul ca am reusit sa fac o echipa, si am reusit ca impreuna cu ceilalti ministri sa constientizam faptul ca munca noastra e foarte importanta, si ca programul de guvernare e important pentru noi si fiecare dintre noi avem responsabilitatea - ministrii, pe domeniul pe care il coordoneaza, eu, ca prim-ministru - de a pune in practica aceste masuri. Pentru mine este important ca aceste masuri au inceput sa isi produca efectul. Avem din ce in ce mai multi romani care sunt multumiti de venituri, avem deja investitii, chiar daca unele nu sunt foarte spectaculoase, am crescut gradul de absorbtie a fondurilor europene, am deblocat programe, am simplificat legislatie, am adus in prim-plan legi atat de asteptate, atat de administratia locala, cat si de administratia centrala, si ma refer la Legea achizitiilor publice, dar si la Legea parteneriatului public privat. Cred ca la sfarsitul unui bilant in primul semestru din anul 2018 putem spune ca avem multe realizari", a sustinut ea.

"Spun acest lucru pentru ca am reusit ca masurile prevazute in programul de guvernare sa le punem in practica. De fapt, acesta este obiectivul primului-ministru, acesta este obiectivul fiecarui ministru in parte, pentru ca in urma masurilor pe care le punem in practica suntem evaluati, atat in cadrul coalitiei, dar si de catre cetatenii din Romania", a mentionat ea.

"Sunt om si omul este supus greselii. Este adevarat ca este o presiune uriasa si din acest motiv apar si unele greseli. Da, poate am gresit, insa nu am gresit niciodata prin deciziile pe care le-am luat. Nu am luat niciodata o decizie impotriva oamenilor si din acest motiv am constiinta impacata. Multi dintre cei care au jignit, cei care au avut un comportament atat de nefiresc sunt cei care de-a lungul timpului au luat decizii impotriva oamenilor si unii chiar le-au aplaudat: au taiat pensii, au taiat salarii, au inchis scoli, spitale. Eu sunt un om modest si cu bun-simt, cu frica de Dumnezeu si tot ceea ce fac fac in folosul oamenilor si cred ca asta va ramane, nu vor ramane nici jignirile, nici atacurile la persoana, ci va ramane ceea ce facem noi in folosul oamenilor. Si sper ca oamenii sa ma judece pornind de la acest lucru", a afirmat premierul.

Dancila a apreciat ca primele sase luni ale mandatului sau au fost "luni grele", dar s-a declarat multumita de faptul ca Guvernul s-a incadrat in foaia de parcurs.Intrebata cum le raspunde celor care au criticat-o in aceasta perioada, Dancila s-a declarat convinsa ca in urma mandatului sau vor ramane lucrurile pe care Guvernul le-a facut in folosul oamenilor.