Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) cere demiterea ministrului Tudorel Toader pentru incompetenta si actiuni ilegale, si ameninta cu actiuni de protest in toate penitenciarele dacaministrul Justitiei nu modifica Ordinul prin care acesta sustrage in forma continuata, din buzunarele angajatilor, suma de 1,2 milioane de lei in fiecare luna.

Tudorel Toader, este acuzat ca, in mod ilegal si abuziv, a emis, la 10 iulie 2018, Ordinul 2721 prin care cauzeaza prejudicii lunare de aproximativ 1,2 milioane lei angajatilor din penitenciare, in ciuda faptului ca Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor l-a avertizat in scris si cu prilejul dezbaterilor organizate la Ministerul Justitiei cu privire la aceasta ilegalitate.

"Concret, prin art. 13, alin. 2 din Ordinului ministrului justitiei nr. 2721/C/10.07.2018, ministrul Toader interzice in mod ilegal plata a peste jumatate din orele suplimentare nerecuperate sub pretextul ca s-ar plati deja o majorare pentru lucrul in zile de repaus saptamanal, desi legea prevede in mod expres ca aceste doua drepturi se aplica distinct, situatiile juridice pentru care se acorda fiind diferite (art. IV alin. 6 din Legea 79/2018)", se arata in comunicat, potrivit Digi24.