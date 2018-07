"Au fost deja aprobate 13 proiecte majore de investitii strategice, dintre care patru sunt in domeniul infrastructurii de transport. Primul, si poate cel mai important proiect dintre ele, este autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, al carui studiu de fundamentare a intrat deja in prima lectura, chiar in ultima sedinta de Guvern si avem toate sansele ca pana in septembrie sa organizam licitatia de atribuire. Celelalte doua autostrazi - respectiv Craiova - Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj si autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni - vor avea finalizate studiile de fundamentare pana la sfarsitul acestui an, cand va demara si selectia competitiva pentru desemnarea constructorului", a afirmat Viorica Dancila.

Ea a spus ca, in ceea ce priveste constructia Aeroportului Bucuresti Sud, termenul de finalizare a studiului de fundamentare este sfarsitul semestrului I din 2019.

Potrivit Vioricai Dancila, in domeniul sanatatii sunt cinci proiecte aprobate pentru parteneriatul public-privat. "Primul este operarea de servicii in parteneriat public-privat in domeniul sanatatii, in cadrul unui pachet compus din spitale CFR. Noutatea este ca acest regim, al parteneriatului public-privat, putem acum sa il incredintam catre firme private si pentru operarea unor servicii publice, asa cum este cazul in administrarea retelei de spitale CFR", a adaugat premierul.



Ea a mentionat ca este prevazuta constructia a doua spitale regionale in parteneriat public-privat: Spitalul Regional Timisoara si Spitalul Regional Braila-Galati.

"Cel mai important proiect este Complexul medical Carol Davila, care va include si Spitalul Republican si care va deveni cel mai important centru medical din sud-estul Europei. Un alt proiect in parteneriat public-privat este construirea si operarea unei banci nationale de sange, plasma umana si celule stem", a completat Dancila, adaugand ca toate cele cinci proiecte vor avea studiile de fundamentare finalizate pana la sfarsitul acestui an.

Premierul a mentionat ca, tot in parteneriat public-privat, vor fi amenajati pentru navigatie aproximativ 100 km pe raurile Arges si Dambovita si se vor construi 140 km din cei 190 km ai Canalului Siret - Baragan, cu scopul de a asigura irigatiile in aceasta regiune.

"Mai avem de asemenea in plan constructia unei fabrici de mijloace de transport electrice, dar si amenajarea unui complex turistic pentru schi in Masivul Fagaras", a precizat Dancila.

Sefa Executivului a indicat intre investitiile strategice finalizate in primul semestru din 2018 achizitia operatorului de gaze naturale din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz. "Vreau sa mentionez ca este pentru prima oara cand Romania are o abordare ofensiva in domeniul energiei si cand incepe sa isi creeze conditiile pentru a deveni un adevarat centru regional in furnizarea de gaze naturale. Tot in acest domeniu s-au finalizat procedurile care ne permit sa incepem efectiv constructia gazoductului BRUA 1. Am primit deja 180 de milioane de euro de la UE si putem demara efectiv acest proiect, care va insemna investitii totale de 530 de milioane de euro", a subliniat Viorica Dancila.

Conform premierului, in acest semestru au fost finalizati 192 de km de linii electrice, care permit interconectarea cu statele vecine - Ungaria si Serbia.

"De asemenea, au fost achizitionate doua aeronave pentru Tarom si am semnat contractul de achizitie pentru alte cinci aeronave", a mai spus premierul.

Dancila a mentionat si finalizarea negocierilor prin care statul redevine actionar majoritar la Santierul Naval Mangalia.