"In domeniul sanatatii, cu certitudine cea mai importanta masura a fost majorarea consistenta a salariilor medicilor. (...) Cresterile sunt cu mult peste 100%. Aceasta guvernare este cu certitudine singura care a realizat cresteri atat de mari pentru cei care ne asigura sanatatea si ne salveaza viata. Daca adaugam si celelalte sporuri si garzi, putem spune ca veniturile medicilor din Romania incep sa fie comparabile cu cele din UE. Astfel s-a oprit in buna parte exodul medicilor tineri si avem din ce in ce mai multe semnale privind intoarcerea in tara a celor plecati", a sustinut Dancila, potrivit Agerpres.

Ea a mentionat ca Executivul a avut in vedere si dotarea spitalelor cu echipamente de ultima generatie.

"Degeaba ai medici bine pregatiti daca acestia nu au echipamente moderne pentru a putea stabili un diagnostic corect sau pentru a putea face interventiile medicale. Practic, in acest prim semestru din 2018 am achizitionat 16 computere tomograf, 24 de aparate de rezonanta magnetica, 8 unitati de screaning de cancer de col uterin, 21 de sisteme de arhivare a imaginilor medicale si 51 de echipamente pentru terapie intensiva. Ele sunt achizitionate si urmeaza sa fie instalate", a subliniat Dancila.

Referitor la domeniul educatiei, premierul a spus ca, intr-un an si jumatate, veniturile cadrelor didactice au crescut cu aproximativ 40%.

Viorica Dancila a aratat ca au fost cazuri in care salariile au crescut cu 23% - 25%, mentionand ca la aceste cresteri se adauga majorarile succesive care au avut loc anul trecut dupa venirea la guvernare a actualei coalitii.

"Practic, intr-un an si jumatate, veniturile nete ale cadrelor didactice au crescut cu aproximativ 40%", a precizat Dancila.

Prim-ministrul a prezentat si investitiile din domeniul educatiei.

"In ceea ce priveste infrastructura din educatie, am prezentat obiectivele finalizate in primul semestru din 2018: 145 de unitati de invatamant modernizate si 45 de crese si gradinite construite de la zero. Sunt multe altele care se afla in diferite faze de executie si care se vor finaliza in cursul acestui an", a afirmat premierul.