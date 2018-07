"Am asistat cu stupoare la asa-zisul bilant la sase luni, prezentat de premierul Dancila. Pot sa spun doar atat: doamna Dancila este cel mai prost prim-ministru din istoria Romaniei, iar actualul guvern este cel mai prost guvern din istoria Romaniei. Doamna Dancila nu intelege nimic, nu este altceva decat un executant al comenzilor. Doamna Dancila nu se pricepe la nimic, de fapt se pricepe sa faca gafa dupa gafa, iar actualul guvern practic este un dezastru pentru Romania", a declarat Ludovic Orban, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.

In opinia sa, printre "contraperformantele" Guvernului se numara: "cea mai mare inflatie din UE", lipsa cresterii economice in raport cu trimestrul patru al anului 2017, cea mai mica rata a absorbtiei fondurilor europene, cele mai mici investitii, cel mai mare deficit bugetar inregistrat dupa criza, neaplicarea formulei de crestere a pensiilor de la 1 ianuarie, diminuarea puterii de cumparare in primele sase luni ale anului.



"Eu, in locul doamnei Dancila, mi-as fi prezentat demisia, ca oricum mandatul de sase luni al guvernelor PSD - ALDE, sub conducerea lui Dragnea si Tariceanu, a expirat. Sigur ca nu este lasata doamna Dancila sa faca ce vrea si este tinuta cu forta la Palatul Victoria, in conditiile in care se vede clar ca nu are nicio legatura cu pozitia de premier", a sustinut presedintele PNL.

"Sunt niste cresteri de pensii care nu ar trebui pomenite in aceste circumstante. PSD este la putere de un an si jumatate. Obligatia PSD este sa isi indeplineasca programul de guvernare, nicidecum sa faca iarasi promisiuni la adresa pensionarilor. PNL sustine orice crestere a pensiilor, dar in acelasi timp sustine ca aceasta crestere a pensiilor sa nu fie afectata de cresterea inflatiei. PNL sustine orice crestere a pensiilor, dar in special in cazul pensionarilor in regim de contributivitate si in special a pensiilor mici, nicidecum a pensiilor nesimtite, asa cum face PSD astazi", a punctat liderul liberalilor.

Orban a cerut PSD "sa indrepte toate nedreptatile" din sistemul de pensii

Pe de alta parte, Orban a fost de parere ca Liviu Dragnea, presedintele PSD, si Darius Valcov, consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, "se comporta ca si cum ar fi in campanie electorala", promitand cresteri de pensii, scrie Agerpres "In continuare, pensionarii din grupa I si II de munca, ce s-au pensionat inainte de 1 ianuarie 2012, nu beneficiaza in mod real de cresterea pensiilor conform legii, in timp ce aceia care s-au pensionat dupa data respectiva au beneficiat de cresterea pensiilor, in conformitate cu legea, cu 50% pentru cei din grupa I si 25% pentru cei din grupa a II-a de munca. Se mentin in continuare nedreptati strigatoare la cer, in care un om care nu a muncit in viata lui o zi primeste aceeasi pensie, egala cu un om care a muncit 30 - 45 de ani la CAP", a spus el.

Orban a mai atras atentia ca noua lege a pensiilor trebuia adoptata, conform programului electoral, la 1 octombrie 2017.

"Nici astazi, PSD si ALDE nu au venit cu acest proiect de lege si in continuare ii zapacesc pe parintii si bunicii nostri cu tot felul de promisiuni, care mai de care mai ciudate, in loc sa se uite sa citeasca cu foarte mare atentie programul de guvernare", a aratat presedintele PNL.